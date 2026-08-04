McDonalds Aktie
Marktkap. 163,27 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 280 US-Dollar gesenkt , die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Fastfood-Kette befinde sich im Wandel, schrieb John Ivankoe am Mittwoch. Der Rückfall der Aktien auf 268 Dollar bedeute nur mäßiges Aufwärtspotenzial bis zu seinem neuen Kursziel. Noch niedrigere Kurse böten daher entsprechende Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Overweight
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 268,34
|Abst. Kursziel*:
4,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 269,00
|Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
|
Analyst Name:
John Ivankoe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 327,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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