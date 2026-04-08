ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
54,08 €
|Abst. Kursziel*:
5,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
52,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
