Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

52,73 EUR -1,47 EUR -2,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,76 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

09:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,73 EUR -1,47 EUR -2,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,08 €		 Abst. Kursziel*:
5,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
52,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
07.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
24.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

