Merck Aktie

125,25 EUR +1,65 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 52,8 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
WKN 659990

ISIN DE0006599905
ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF
Symbol MKGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Merck Buy

13:11 Uhr
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
125,25 EUR 1,65 EUR 1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Darmstädter am Dienstag an jüngste Währungsentwicklungen, ein weiteres Generikum als Konkurrenz zum MS-Mittel Mavenclad sowie Geschäftszahlen der Konkurrenz an. Er bleibt optimistisch für die Merck-Aktie und glaubt, dass der Abwärtszyklus der Markterwartungen den Boden erreicht haben dürfte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,95 €		 Abst. Kursziel*:
20,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

13:11 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

