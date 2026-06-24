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Goldman Sachs Group Inc.

Micron Technology Neutral

08:31 Uhr
Micron Technology Neutral
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Neutral

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 1.100,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 1.048,51		 Abst. Kursziel*:
4,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 1.213,80		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.093,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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