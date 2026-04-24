Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Der Auftakt der Berichtssaison der Softwarebranche habe das Thema der vergangenen sechs Monate bestätigt, schrieb Charles Brennan am Sonntag. Künstliche Intelligenz komme der Chip- und Hardwarebranche zugute - zulasten der Softwarekonzerne. Es gebe wohl kaum Aussichten, dass sich daran kurzfristig etwas ändere. Bei Nemetschek hebt Brennan aber die Stärke im Softwaresegment Bauplanung und Ausführung hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group