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Marktkap. 7,34 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
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WKN 645290

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Symbol NEMTF

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:26 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Der Auftakt der Berichtssaison der Softwarebranche habe das Thema der vergangenen sechs Monate bestätigt, schrieb Charles Brennan am Sonntag. Künstliche Intelligenz komme der Chip- und Hardwarebranche zugute - zulasten der Softwarekonzerne. Es gebe wohl kaum Aussichten, dass sich daran kurzfristig etwas ändere. Bei Nemetschek hebt Brennan aber die Stärke im Softwaresegment Bauplanung und Ausführung hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
14.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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