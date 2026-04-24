Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,34 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Der Auftakt der Berichtssaison der Softwarebranche habe das Thema der vergangenen sechs Monate bestätigt, schrieb Charles Brennan am Sonntag. Künstliche Intelligenz komme der Chip- und Hardwarebranche zugute - zulasten der Softwarekonzerne. Es gebe wohl kaum Aussichten, dass sich daran kurzfristig etwas ändere. Bei Nemetschek hebt Brennan aber die Stärke im Softwaresegment Bauplanung und Ausführung hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
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