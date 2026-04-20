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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die am 30. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem 16-prozentigen organischen Umsatzanstieg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,40 €		 Abst. Kursziel*:
65,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,08%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
14.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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