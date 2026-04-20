JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die am 30. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem 16-prozentigen organischen Umsatzanstieg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group