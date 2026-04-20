Nemetschek Aktie
Marktkap. 8 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die am 30. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem 16-prozentigen organischen Umsatzanstieg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,40 €
|Abst. Kursziel*:
65,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,08%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG