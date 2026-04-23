Nestlé Aktie
Marktkap. 207,76 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,23 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,44 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09:56
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
