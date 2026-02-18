Nestlé Aktie
Marktkap. 219,29 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,58 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,72%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
80,43 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,53%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
