NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027. Bei Nestle lasse der Kostendruck bei den wichtigen Rohstoffen Kaffee und Kakao dank abgesicherter Volumina vorerst nach, bemerkte der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,43 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
