Nestlé Aktie

86,68 EUR +0,43 EUR +0,50 %
STU
86,72 EUR +0,46 EUR +0,53 %
HAML
Marktkap. 214,36 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

08:01 Uhr
Nestlé Hold
Nestlé SA (Nestle)
86,68 EUR 0,43 EUR 0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027. Bei Nestle lasse der Kostendruck bei den wichtigen Rohstoffen Kaffee und Kakao dank abgesicherter Volumina vorerst nach, bemerkte der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,43 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Nestlé Neutral UBS AG
25.03.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Deutsche Welle Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
