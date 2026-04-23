NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. Sie geht zudem von einer positiven Entwicklung beim Mengenwachstums (RIG) im zweiten Quartal aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,99 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
