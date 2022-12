NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Quartalszahlen von 115 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sollte der Sportartikelkonzern ein prozentual niedriges zweistelliges Umsatzwachstum bei unveränderten Zielen für das Geschäftsjahr 2022/23 liefern und keine größeren Überraschungen aus China kommen, könnte sich die Stimmung für die Nike-Aktie weiter verbessern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 lägen rund 5 Prozent über den Konsensprognosen./edh/ck