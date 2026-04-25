Nokia Aktie
Marktkap. 50,03 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,90 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande rechnet bei den Finnen 2026 mit positiven Überraschungen und anschließenden Aufstockungen der Ziele, wie er am Freitag schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
30,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,04%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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