Marktkap. 7,96 Mrd. EUR

KGV 301,34
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei hervorragend gewesen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach den Zahlen. Auch der Ausblick auf 2026 und die mittelfristige Entwicklung sei besser als gedacht./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:46 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Wachstum im Blick Nordex-Aktie legt kräftig zu: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt Nordex-Aktie legt kräftig zu: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nordex nach Zahlen und Zielen auf Hoch seit 2002 erwartet
dpa-afx Nordex verdient deutlich mehr und erhöht mittelfristiges Margenziel
EQS Group EQS-News: Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse in Q4/2025: Alle finanziellen und operativen Ziele für 2025 erreicht und das zuvor kommunizierte mittelfristige EBITDA-Margenziel übertroffen
finanzen.net Ausblick: Nordex präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex legt am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
