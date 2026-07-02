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Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
46,94 EUR 0,58 EUR 1,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres starkes Quartal des Windturbinenherstellers belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Höhere Auslieferungsvolumina sollten zu einer Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal führen. Beim Auftragseingang erwartet Hesse eine deutliche Erholung im Vergleich zum Jahresauftakt. Der deutsche Netzausbau bleibe ein Unsicherheitsfaktor. Doch die regen Auktionsaktivitäten und die sich verbessernde Dynamik in den USA stärkten das Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,32 €		 Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,56%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
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22.06.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
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