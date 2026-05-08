Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 27,93 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des kanadischen Düngerproduzenten seien im Zuge des Nahost-Kriegs bislang übersehen worden, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas. Dabei seien die Aussichten dank gestiegener Preise für Stickstoffdünger besser als zuvor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 68,33
|Abst. Kursziel*:
17,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 68,33
|Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 75,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
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