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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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Marktkap. 27,89 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
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WKN A2DWB8

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ISIN CA67077M1086

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Symbol NTR

JP Morgan Chase & Co.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

07.08.26
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
55,62 EUR -2,18 EUR -3,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 65,17		 Abst. Kursziel*:
15,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 64,45		 Abst. Kursziel aktuell:
16,37%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 73,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

07.08.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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