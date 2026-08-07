Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 27,89 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 75,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 65,17
|Abst. Kursziel*:
15,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 64,45
|Abst. Kursziel aktuell:
16,37%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 73,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
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