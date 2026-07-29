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Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

14:01 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nachdem der Sportwagenbauer seine Prognose für das Geschäftsjahr im Laufe des Jahres 2025 bereits viermal nach unten korrigiert habe, sei das erste Halbjahr 2026 nun ohne größere Turbulenzen verlaufen, und Porsche habe bei der Bekanntgabe der Resultate erneut seine Gewinnprognose bestätigt, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings liege noch ein langer Weg vor den Stuttgartern./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
44,59 €		 Abst. Kursziel*:
5,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
44,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,43%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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