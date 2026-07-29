Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nachdem der Sportwagenbauer seine Prognose für das Geschäftsjahr im Laufe des Jahres 2025 bereits viermal nach unten korrigiert habe, sei das erste Halbjahr 2026 nun ohne größere Turbulenzen verlaufen, und Porsche habe bei der Bekanntgabe der Resultate erneut seine Gewinnprognose bestätigt, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings liege noch ein langer Weg vor den Stuttgartern./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche