Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,58 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nachdem der Sportwagenbauer seine Prognose für das Geschäftsjahr im Laufe des Jahres 2025 bereits viermal nach unten korrigiert habe, sei das erste Halbjahr 2026 nun ohne größere Turbulenzen verlaufen, und Porsche habe bei der Bekanntgabe der Resultate erneut seine Gewinnprognose bestätigt, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings liege noch ein langer Weg vor den Stuttgartern./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
44,59 €
|Abst. Kursziel*:
5,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
44,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,43%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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