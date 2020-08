ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller sei in den sozialen Medien unvermindert aktiv, was die Marke in eine starke Position für eine Nachfrageerholung bringe, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sehe aber weiterhin schwierig aus./gl/ajx