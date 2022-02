MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank schrieb am Donnerstag in einer ersten Einschätzung von einem soliden Umsatz im Schlussquartal 2021, aber von einer schwächeren Bruttomarge. Alles in allem habe Rational die Erwartungen erfüllt. Die Wachstumsaussichten seien längerfristig zwar exzellent, die Papiere aber sehr hoch bewertet. Er riet daher erneut zum Reduzieren./bek/eas