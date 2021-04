FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rational vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff erinnerte in einer am Montag vorliegenden Studie an das weiter schlimme Geschäftsumfeld für den Großküchenausrüster./ag/edh