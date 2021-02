NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 400 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Großküchenausrüster habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem das besser als erwartete operative Ergebnis (Ebit) hervor. Allerdings sei der Margenausblick für das erste Quartal 2021 und auch der freie Barmittelfluss schwach./ck/he