NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Kostenkontrolle stehe im Fokus der Analystenkonferenz zur Bilanz am Mittwoch, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass sich die Gewinnerholung deutlich länger verzögert als bei anderen Unternehmen der Branche./ag/ajx