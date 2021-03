NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Zahlen für 2020 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk decke sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten und die Aussagen zum ersten Quartal hätten nicht überrascht, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag für 2020 liege mit 4,80 Euro je Aktie unter der Markterwartung von 5,45 Euro. Er signalisiere kein wirkliches Vertrauen in eine Erholung./bek/ck