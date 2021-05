NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Im ersten Quartal habe der Großküchenhersteller vor allem ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für das Gesamtjahr klinge zudem zuversichtlich./mf/ck