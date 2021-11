NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 540 auf 520 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Eindruck des dritten Quartals sei, dass dieses mit sehr starken Auftragseingängen in Ordnung gewesen sei, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Perspektiven in Zeiten der Lieferkettenprobleme verleiteten ihn aber zur Kürzung seiner Schätzungen. Die Ziele des Großküchenausrüsters implizierten für das vierte Quartal einen Kollaps des operativen Gewinns./tih/he