NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Es habe nicht allzu viele Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lieferschwierigkeiten hielten an, doch der Großküchenausstatter komme damit zurecht. Die Aktien würden mit einem Aufschlag von etwa 200 Prozent zum Sektor gehandelt./la/men