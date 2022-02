NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Quartals-Eckdaten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Anders als sonst habe der Großküchengeräte-Hersteller diesmal die zurückhaltend formulierten Ziele nicht übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Margenausblick sei das nicht beruhigend./gl/tih