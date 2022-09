NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach einem aufgehellten Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Auch wenn sich die Anhebung der Jahresziele sehr positiv lese, sollte beachtet werden, dass der Grund für die Anhebung nicht in einer Nachfragesteigerung liege, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet für den Profiküchenausrüster in den kommenden Quartalen mit ernüchternden Nachfragezahlen und für das zweite Halbjahr mit einem Auftragsrückgang um 17 Prozent./edh/gl