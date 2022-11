NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Umsatz und Ergebnisse des Großküchengeräte-Herstellers lägen über den Erwartungen, doch der Auftragsbestand gehe deutlich zurück, was ein sehr negativer Nachfrage-Indikator sei, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis