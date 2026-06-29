RELX Aktie
Marktkap. 48,13 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin erwartet sich ein starkes Halbjahresergebnis vom Fachverlag und Datenbankanbieter, abgesehen vom durch den Nahost-Krieg belasteten Messegeschäft. Dies schrieb der Experte am Montagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. Juli./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Buy
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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