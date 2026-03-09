Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Jahreszahlen des Panzergetriebe-Herstellers biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Renk sollte 2026 von deutschen und internationalen Großaufträgen für Militärfahrzeuge profitieren. Die Aktie sei angesichts eines Abschlags zum europäischen Sektor attraktiv bewertet./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

