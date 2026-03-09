DAX 23.553 -1,7%ESt50 5.760 -1,3%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.861 -0,6%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,78 +0,4%Gold 5.180 -0,2%
RENK Aktie

Marktkap. 5,53 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Jahreszahlen des Panzergetriebe-Herstellers biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Renk sollte 2026 von deutschen und internationalen Großaufträgen für Militärfahrzeuge profitieren. Die Aktie sei angesichts eines Abschlags zum europäischen Sektor attraktiv bewertet./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,58 €		 Abst. Kursziel*:
41,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,50%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

