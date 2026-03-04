JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

10:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel RENK 56,92 EUR -2,26 EUR -3,82% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG