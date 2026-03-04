DAX 24.277 +0,3%ESt50 5.897 +0,5%MSCI World 4.496 +0,2%Top 10 Crypto 9,5070 +3,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.563 +0,2%Euro 1,1624 -0,1%Öl 82,74 +0,2%Gold 5.154 +0,3%
RENK Aktie

56,92 EUR -2,26 EUR -3,82 %
STU
Marktkap. 5,71 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

10:26 Uhr
RENK Overweight
RENK
56,92 EUR -2,26 EUR -3,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,68 €		 Abst. Kursziel*:
32,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,76%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

10:31 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 RENK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Starkes Wachstum RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Renk nach Ausblick unter Druck - Rheinmetall auf Vortagsniveau
dpa-afx ROUNDUP: Rüstungsboom beschert Renk Rekorde bei Umsatz und Aufträgen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von RENK
dpa-afx GNW-News: Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen bei Umsatz und Auftragsbestand
finanzen.net Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net RENK Aktie News: RENK reagiert am Mittag positiv
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
