RENK Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,68 €
|Abst. Kursziel*:
32,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,76%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|10:31
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
