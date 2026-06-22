Richemont Aktie
Marktkap. 116,95 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
178,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
178,35 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
183,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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