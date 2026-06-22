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Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

19:11 Uhr
Richemont Overweight
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Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
178,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
178,35 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

19:11 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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