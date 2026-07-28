Rio Tinto Aktie
Marktkap. 129,68 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Strategische Fortschritte beim Bergbaukonzern glichen die verfehlte Konsenserwartung beim operativen Ergebnis aus, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der inflationsbedingte Kostendruck habe die Vorteile der höheren Rohstoffpreise teilweise konterkariert./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
77,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christopher LaFemina
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
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