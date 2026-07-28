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Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

15:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
81,65 EUR 1,17 EUR 1,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Strategische Fortschritte beim Bergbaukonzern glichen die verfehlte Konsenserwartung beim operativen Ergebnis aus, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der inflationsbedingte Kostendruck habe die Vorteile der höheren Rohstoffpreise teilweise konterkariert./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

15:46 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
15:41 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:56 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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