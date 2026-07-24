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Symbol RYCEF

Bernstein Research

Rolls-Royce Market-Perform

10:56 Uhr
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,88 EUR 0,32 EUR 1,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
14,38 £		 Abst. Kursziel*:
4,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,38 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

10:56 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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