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Symbol RYCEF

JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

08:01 Uhr
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,63 EUR 0,22 EUR 1,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zum neuen Ziel verwies David Perry am Sonntag auf angehobene Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2027 bis 2030 aufgrund überarbeiteter Annahmen für den Bereich Power Systems. Zudem wende er für den Triebwerksbauer nun ein Bewertungsmodell an, das die einzelnen Unternehmensteile bewerte und die Aktivitäten außerhalb des Luftfahrt- und Verteidigungsgeschäfts besser erfasse. Rolls-Royce bleibt für Perry ein europäischer Branchenfavorit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 07:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,25 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
14,06 £		 Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:01 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11.05.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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