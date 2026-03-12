DAX 23.392 -0,8%ESt50 5.704 -0,8%MSCI World 4.351 -0,3%Top 10 Crypto 9,5155 +3,9%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.873 +2,7%Euro 1,1454 -0,6%Öl 101,1 -0,6%Gold 5.090 +0,0%
RWE Aktie

WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

09:56 Uhr
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,46 €		 Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,98%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

