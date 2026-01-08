DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
RWE Aktie

48,05 EUR +0,21 EUR +0,44 %
STU
Marktkap. 34,83 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

15:16 Uhr
RWE Overweight
RWE AG St.
48,05 EUR 0,21 EUR 0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. RWE bleibt unter seinen "Top Picks" und hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst: JP Morgan Chase & Co. Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*: 47,80 € Abst. Kursziel*:
6,69%
Rating vorher:
Overweight Kurs aktuell:
48,05 € Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
Analyst Name:
Javier Garrido KGV*:
- Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

15:16 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:11 RWE Buy UBS AG
12:01 RWE Overweight Barclays Capital
07.01.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für RWE-Aktie
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'
Analyse: So bewertet UBS AG die RWE-Aktie
RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittag auf rotes Terrain
RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag
RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RWE signs PPA with Thames Water
RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a of Regulation (EU) 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
RWE welcomes Five Estuaries permit nod
