RWE Aktie
Marktkap. 44,69 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Am Markt dürfte gut ankommen, dass der Energiekonzern nun für dieses und das nächste Jahr optimistischer geworden ist, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. RWE habe bei seinen Zielen sogar noch etwas Luft nach oben./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13:36
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|RWE Overweight
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