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RWE Aktie

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55,74 EUR -1,26 EUR -2,21 %
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Marktkap. 44,69 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

12:26 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,74 EUR -1,26 EUR -2,21%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Am Markt dürfte gut ankommen, dass der Energiekonzern nun für dieses und das nächste Jahr optimistischer geworden ist, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. RWE habe bei seinen Zielen sogar noch etwas Luft nach oben./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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