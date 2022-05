Aktie in diesem Artikel Ryanair 13,20 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,90 Euro belassen. Die Iren hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jarrod Castle am Montag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Aktie könnte aber in einem schwachen Marktumfeld dennoch unter Druck geraten, glaubt der Experte./ag/tih