Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ryanair von 15,16 auf 17,23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Nachrichten zu einem möglichen Corona-Impfstoff gäben Grund zur Hoffnung, dass sich das Flugvolumen der Billigfluggesellschaft bis zum Sommer 2022 komplett erholen könnte, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine entsprechenden Schätzungen für den kommenden Sommer an und traut dem Unternehmen nun 2022 einen kleinen Gewinn zu./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 20:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.