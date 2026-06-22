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Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

09:41 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
19,90 EUR 0,24 EUR 1,22%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auf einer von Warburg organisierten Roadshow in Zürich habe der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugzulieferers einen moderat optimistischen Ton angeschlagen und über eine ordentliche Auftragsentwicklung berichtet, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Änderungsbedarf für die Jahresziele sehe der Manager nicht./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,78 €		 Abst. Kursziel*:
31,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,65%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

09:41 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
22.06.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08.05.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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