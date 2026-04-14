SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 805,1 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf erwartet eine solide Dynamik, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai schrieb. In Europa rechnet er mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum des Lkw-Zulieferers. In Nordamerika dürfte sich die starke Auftragslage erst im zweiten Quartal richtig in den Umsätzen zeigen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,36 €
|Abst. Kursziel*:
-7,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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