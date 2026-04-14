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Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

10:46 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf erwartet eine solide Dynamik, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai schrieb. In Europa rechnet er mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum des Lkw-Zulieferers. In Nordamerika dürfte sich die starke Auftragslage erst im zweiten Quartal richtig in den Umsätzen zeigen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,36 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

10:46 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
20.03.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
20.02.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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