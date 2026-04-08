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Marktkap. 37,57 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

11:46 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,12 EUR 1,62 EUR 2,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Ankündigung des Verkaufs des Lüftungsgeschäfts in Nordeuropa mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall hob am Freitag hervor, die Veräußerung dürfte positiven Einfluss auf die Margen des Baustoffherstellers haben./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,14 €		 Abst. Kursziel*:
33,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,67%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:46 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
31.03.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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