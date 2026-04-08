Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,57 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Ankündigung des Verkaufs des Lüftungsgeschäfts in Nordeuropa mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall hob am Freitag hervor, die Veräußerung dürfte positiven Einfluss auf die Margen des Baustoffherstellers haben./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,14 €
|Abst. Kursziel*:
33,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,67%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Barclays Capital
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|UBS AG
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Saint-Gobain Overweight
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