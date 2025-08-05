DAX 24.151 -0,2%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1659 -0,1%Öl 66,27 -0,2%Gold 3.394 -0,1%
Sanofi Aktie

81,54 EUR +0,59 EUR +0,73 %
STU
81,80 EUR +1,03 EUR +1,28 %
GVIE
Marktkap. 96,94 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Overweight

08:21 Uhr
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
81,54 EUR 0,59 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 105 Euro gesenkt. Da Sanofi trotz einer bis 2030 erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 Prozent beim Umsatz und 7 Prozent beim Gewinn (EPS) mit einem Abschlag von 20 Prozent zum Pharmasektor gehandelt werde, betrachte er das aktuelle Kursniveau als guten Einstiegspunkt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ergebnisse von Phase-III-Studien böten im zweiten Halbjahr das Potenzial, das Vertrauen wiederherzustellen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Overweight

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
80,77 €		 Abst. Kursziel*:
30,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,77%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:21 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
04.08.25 Sanofi Buy UBS AG
04.08.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
01.08.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

