Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens stockte ihre Ertragsschätzungen für die Spanier am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April minimal auf./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 09:52 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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