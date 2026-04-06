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Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:41 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,58 EUR 0,75 EUR 7,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens stockte ihre Ertragsschätzungen für die Spanier am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April minimal auf./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 09:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,50 €		 Abst. Kursziel*:
23,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,90%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

13:41 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Santander Buy UBS AG
16.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
12.03.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Santander Buy UBS AG
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