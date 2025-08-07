Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden ließen derweil darauf schließen, dass das Risiko einer Unterinvestition in Künstliche Intelligenz (KI) wahrscheinlich größer sei als das Risiko einer Überinvestition in KI. Nach Auffassung des Experten sollte SAP den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die Aufrechterhaltung der Führungsposition in diesem Bereich legen und nicht auf Margensteigerungen./rob/la/he

