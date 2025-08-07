SAP Aktie
Marktkap. 289,81 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden ließen derweil darauf schließen, dass das Risiko einer Unterinvestition in Künstliche Intelligenz (KI) wahrscheinlich größer sei als das Risiko einer Überinvestition in KI. Nach Auffassung des Experten sollte SAP den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die Aufrechterhaltung der Führungsposition in diesem Bereich legen und nicht auf Margensteigerungen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
250,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
250,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,81%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|19:31
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Add
|Baader Bank
|01.08.25
|SAP Buy
|UBS AG
|29.07.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:31
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Add
|Baader Bank
|01.08.25
|SAP Buy
|UBS AG
|29.07.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK