Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

09:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 65,15 EUR -4,00 EUR -5,78% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24