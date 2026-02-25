Scout24 Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,65 €
|Abst. Kursziel*:
57,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,17%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG