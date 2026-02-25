DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8190 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
65,15 EUR -4,00 EUR -5,78 %
STU
Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

09:26 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
65,15 EUR -4,00 EUR -5,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,65 €		 Abst. Kursziel*:
57,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,17%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

