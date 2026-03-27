Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,31 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, und auch das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz dürfte zunächst enttäuschen, schrieb David Adlington am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, und auf EPS-Ebene habe das Unternehmen den Ausblick nicht so stark gesenkt wie befürchtet. Dazu werde es mit der angekündigten Ausgliederung des Diagnostikgeschäfts eine Wachstums- und Margenbremse los. Angesichts des anstehenden Beteiligungsabbaus von Siemens spreche kurzfristig aber trotz der Schwäche seit Jahresbeginn wenig für die Aktie./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,04 €
|Abst. Kursziel*:
70,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,74%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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