Siemens Aktie
Marktkap. 208,14 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickle sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Die neue Siemens-Chefin Veronika Bienert mache "einen sehr guten Job", ermutigend seien die Aussagen zur Automatisierung in China gewesen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
274,60 €
|Abst. Kursziel*:
22,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
274,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,88%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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