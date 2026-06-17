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Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

13:21 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
274,85 EUR 2,25 EUR 0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickle sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Die neue Siemens-Chefin Veronika Bienert mache "einen sehr guten Job", ermutigend seien die Aussagen zur Automatisierung in China gewesen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
274,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
274,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,88%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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